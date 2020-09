​Jovane no Tottenham. "Se for vantajoso para o Sporting, pode ser uma boa opção"

O Tottenham, de Mourinho, juntou-se ao West Ham e Fulham na lista de interessados do avançado de 22 anos.



A cláusula de rescisão de Jovane Cabral, com contrato até 2023, é de 60 milhões de euros, mas pode sair por um terço do valor, dadas as necessidades de tesouraria do Sporting.

Na opinião de Pedrosa, antigo jogador dos leões, se houver vantagens financeiras para o clube há que aproveitar, desde que desportivamente o jogador não saia a perder. O interesse de emblemas de Inglaterra em Jovane não surpreende Pedrosa.

"Não fico fico surpreendido com esse interesse. O Jovane já demonstrou a sua qualidade e tem, ainda, uma enorme margem de progressão. Há que proteger o que é a parte desportiva do atleta mas se houver um acordo acho que valerá a pena avançar para a transferência. Se for vantajoso para o Sporting, pode ser uma boa opção", disse a Bola Branca o antigo jogador dos leões.

Laboratório de Alcochete com alternativas a Jovane

Nestas declarações , Luís Miguel Pedrosa enfatiza a necessidade de conduzir a transferência de Jovane de forma a que sejam salvaguardados os interesses financeiros do Sporting e não tem dúvidas de que, se Jovane Cabral sair, outros avançados de qualidade surgirão em Alcochete.

"O Sporting tem sempre jovens que vão surgindo. Por ter passado pelo clube, sei que há atenção máxima para os novos valores. Se o Jovane tiver a oportunidade de se mostrar lá fora, isso acontecerá não só pela perspetiva de negócio do Sporting mas também porque, na retaguarda, já estará precavida a sua saída", referiu.

Leões de Amorim no bom caminho

O Sporting perdeu os primeiros dois jogos da pré-época, mas reagiu com vitórias diante do Portimonense (2-1) e do Belenenses SAD (3-1). Pedrosa vê sinais positivos no trabalho de Rúben Amorim, na preparação da temporada.

"Está a correr bem. O bom trabalho do Rúben Amorim é a continuidade e confirmação daquilo que ele é como treinador. O Sporting está no bom caminho, consegue ter qualidade na equipa e, ao mesmo tempo, ir projetando os jovens da formação. Ainda há muito trabalho pela frente mas é notório que a equipa vai melhorando a cada jogo", concluiu.