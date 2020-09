Sexta-feira, dia mundial de oração e jejum pelo Líbano

No final da audiência geral desta quarta-feira, a primeira realizada na presença de público desde março, o Papa convocou um Dia Mundial de Jejum e Oração para a próxima sexta-feira pelo Líbano.

“Desejo convidar todos a viver um Dia universal de jejum e oração pelo Líbano, na próxima sexta-feira, 4 de setembro”, foi o convite do Papa, acrescentando que vai enviar ao país o cardeal Pietro Parolin. “Naquele dia irá o secretário de Estado, em meu nome, e ele irá para expressar minha proximidade e solidariedade.”

“Ofereçamos nossa oração por todo o Líbano e por Beirute. Estamos próximos também com o compromisso concreto da caridade, como em outras ocasiões semelhantes”, sublinhou.

Segundo Francisco, este convite também é extensivo “aos irmãos e irmãs de outras confissões e tradições religiosas”, para que se unam a esta iniciativa “nas modalidades que considerarem mais oportunas. Mas todos juntos”.

Francisco dedicou quase que uma “segunda catequese” à situação vivida naquele país, onde a crise sócio-política-económica foi agravada pela explosão no porto de Beirute no início de agosto.

As explosões no passado dia 4 de agosto no porto de Beirute, que provocaram pelo menos 160 mortos e cerca de mil feridos, agravaram a situação no país que já enfrentava uma crise na sequência das acusações de corrupção e da alegada má gestão da pandemia de Covid-19.