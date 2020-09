Santuário de Fátima. Bispo Emérito de Santarém preside à peregrinação de Setembro

O bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro no Santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de Setembro.

Esta peregrinação, que celebra a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, regista, "pelo segundo mês consecutivo, a presença de estrangeiros", refere uma nota do Santuário.

O comunicado diz que o programa mantém-se idêntico aos dos últimos meses, desde que foi retomado em Junho, após o confinamento derivado da pandemia.

Assim, a peregrinação vai começar no dia 12, às 21h30, com a recitação do Rosário na Capelinha das Aparições. Segue-se a Procissão das Velas e uma celebração da palavra no Altar do recinto de oração.

No dia seguinte, 13 de Setembro, domingo, o programa começa às 9h00, com o Rosário Internacional e depois a Eucaristia presidida pelo Bispo Emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, com a Bênção do Santíssimo e termina com a Procissão do Adeus.

Esta Peregrinação Internacional Aniversária vai integrar também a VI Peregrinação Nacional da Comunidade Surda.

Trata-se de uma iniciativa promovida em conjunto com o Grupo de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa do Santuário e conta com momentos específicos de celebração e encontro.

