“Não é com umas pinceladas” que se sai da crise pandémica, avisa o Papa

02 set, 2020 - 09:53 • Aura Miguel com redação

O Papa diz que a solidariedade é o melhor caminho para se sair da crise pandémica. No regresso das audiências com fiéis, nesta quarta-feira, Francisco alertou para as mudanças superficiais neste tempo. “Não se sai da mesma forma de uma crise e a pandemia é uma crise. De uma crise pode-se sair melhor ou pior. Temos de escolher. E a solidariedade é a melhor saída da crise. Não com mudanças superficiais, com umas pinceladas e está tudo bem. Não. Melhor”, desafiou. “Uma solidariedade guiada pela fé permite-nos traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada; não construindo torres ou muros que dividem e depois desabam, mas tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humanos e sólidos”, concretizou o Papa. “Ou seguimos em frente pelo caminho da solidariedade ou as coisas irão piorar. Quero repetir: de uma crise não sai como antes”. Esta primeira audiência pública desde o início da pandemia, realizada no Pátio de São Dâmaso, contou com 500 pessoas.

“Depois de tantos meses, retomamos nosso encontro face a face e não ‘tela a tela’”, disse Francisco com manifesta alegria ao iniciar a catequese. Antes, ao sair do automóvel, foi recebido com aplausos e ainda conversou com alguns fiéis, mantendo a devida distância de segurança.