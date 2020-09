Novo Banco. PS pondera propor comissão de inquérito mas só depois de analisar auditoria

O vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia afirmou esta quarta-feira que o PS pondera propor uma comissão de inquérito parlamentar sobre o Novo Banco com um objeto "amplo" de averiguação, mas só após analisar a recente auditoria.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa, depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado que vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para apurar "todas as responsabilidades".

Pela parte dos socialistas, João Paulo Correia adiantou que o PS pondera propor um inquérito parlamentar "no âmbito daquilo que foi o objeto da auditoria que chegou na terça-feira ao Parlamento" e que foi realizada pela Deloitte aos atos de gestão dos últimos 18 anos do Banco Espírito Santo (BES) e Novo Banco.

"Neste momento, estamos ainda concentrados na análise detalhada a essa auditoria, que é um documento complexo e muito extenso. Requer uma análise muito cuidada. Ainda não tomámos uma decisão definitiva sobre a apresentação ou não de uma proposta de inquérito parlamentar porque ainda falta chegar ao Parlamento o mapa da codificação dos devedores, o que permitirá uma leitura completa do relatório", justificou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.