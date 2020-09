Bloco de Esquerda avança com pedido de comissão de inquérito ao Novo Banco

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua anunciou esta quarta-feira que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para apurar todas as responsabilidades.

"O Novo Banco custou oito mil milhões de euros ao Estado e aos contribuintes portugueses. Não é uma brincadeira, não era inevitável e é preciso apurar responsabilidades. É por isso que o grupo parlamentar do BE decidiu avançar para uma comissão de inquérito", revelou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa no Parlamento, em Lisboa.

Segundo a deputada, os bloquistas querem "apurar responsabilidades" porque não desistem "de proteger o interesse público".

"Não aceitamos que este buraco no Novo Banco seja inevitável e tenha que ser pago com o dinheiro de todas e de todos os contribuintes portugueses. Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis", explicou.

A deputada bloquista revelou ainda que o Banco de Portugal recusou, mais uma vez, entregar ao Parlamento o relatório da auditoria interna que avaliou a actuação do regulador na resolução do Banco Espírito Santo.

"O Bloco de Esquerda refez o requerimento para que, com uma nova administração e um novo Governador, o Banco de Portugal enviasse essa auditoria ao Parlamento", explicou a deputada bloquista, adiantando que receberam esta quarta-feira a resposta.

"O governador Mário Centeno recusa-se a enviar a auditoria à resolução do BES à Assembleia da República, contrariando as posições do Governo, incluindo quando fazia parte do Governo como ministro das Finanças", acusa.