BE contra Boston Consulting Group na reestruturação da TAP

O Bloco de Esquerda (BE) criticou esta quarta-feira a escolha da Boston Consulting Group (BCG) para assessorar na reestruturação da TAP, questionando o Governo sobre os objetivos estratégicos deste plano e a necessidade de interromper o despedimento de trabalhadores. Numa pergunta dirigida ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a que a agência Lusa teve acesso, os bloquistas referem que “neste momento de pandemia, os despedimentos em curso na TAP figuram uma irresponsabilidade social com graves consequências para estes trabalhadores”. “O futuro da TAP e dos seus trabalhadores são da maior importância para o relançamento do setor da aviação e da economia nacional como um todo. É por isso que o Governo deve esclarecer quais são os seus objetivos a médio, longo prazo para a TAP e deve identificar quais são as linhas vermelhas para o plano de reestruturação que pretende entregar no primeiro trimestre de 2021”, defende. Assim, na pergunta assinada por Isabel Pires, o BE condena a contratação da Boston Consulting Group (BCG) para o desenvolvimento do plano de reestruturação. “Foi essa mesma empresa que recomendou um conjunto de medidas que culminaram na descaracterização da TAP e provocaram inúmeros conflitos laborais”, recorda.

O BE quer assim saber se Governo socialista está “disponível para identificar quais os objetivos estratégicos que pretende versados no plano de reestruturação da TAP” e qual a posição que assumirá durante este processo de reestruturação. “Concorda o Governo com as medidas recomendadas pela BCG no estudo de 2016 intitulado ‘Project Rise: Transformar a TAP numa mais eficiente e ágil companhia área de bandeira’”, questiona ainda. Os bloquistas pretendem ainda esclarecer se “o Governo disponível para interromper a prática de despedimentos de trabalhadores que tem vindo a ocorrer nos últimos meses, que tem um impacto social e económico importante”. Precisamente na terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) acusou a gestão da TAP de estar a degradar a empresa, ainda com poucos voos, seis meses depois do início da pandemia de covid-19, para ficar com “TAPzinha”.