Regresso à escola em pandemia. “Atividades devem ser o mínimo afetadas”

“Foi com satisfação” que Portugal verificou que estava “alinhado com a Organização Mundial de Saúde” (OMS) no que diz respeito ao regresso às aulas, disse a diretora-geral de Saúde nesta quarta-feira. Durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica em Portugal, Graça Freitas sublinhou que a orientação geral da OMS também defendida pelas autoridades portuguesas é que as atividades escolares devem ser afetadas o mínimo possível. O mesmo afirmou a ministra da Saúde. “As atividades escolares e educativas deverão ser o mínimo afetadas e interrompidas”, sublinhou. “As nossas preocupações devem focar-se na segurança das crianças e da comunidade educativa e no controlo da infeção e transmissão”, acrescentou Graça Temido.

A ministra destacou a importância das atividades presenciais “para o crescimento das crianças”, que deve ser “enquadrada numa lógica de análise do que é a melhor evidência disponível e da experiência na prática, dado que há pouca evidência disponível”. Isto, porque a maior parte dos países decidiu fechar de imediato as escolas no início da pandemia – “houve mais de um bilião e meio de crianças sem ir à escola e é difícil isolar o efeito desta medida das outras tomadas” no âmbito da contenção do vírus. Certo, lembra ainda Marta Temido, é que “houve efeitos negativos no desenvolvimento das crianças e da sociedade”.