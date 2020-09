Curso de Medicina da Católica deve receber os primeiros alunos no próximo ano letivo

O curso de Medicina da Universidade Católica (UCP) deverá receber os primeiros alunos no próximo ano letivo. A instituição torna-se, assim, na primeira universidade privada de ensino superior em Portugal a ter este curso na sua oferta educativa.

Depois da “luz verde” dada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a Católica vai adaptar as infraestruturas tecnológicas do campus de Sintra para poder começar a receber os alunos daqui por um ano caso, se as obras não derraparem.

“Há um trabalho de reequipamento do edifício da faculdade que está projetado e planeado, mas a obra ainda não tinha começado pela falta de acreditação", afirma à Renascença a reitora. "Estimamos que, dependendo das infraestruturas, ou no ano letivo 2021/2022, numa perspetiva otimista, ou no ano 2022/2023”, iniciaremos as aulas, acrescenta.