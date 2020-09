Covid-19. Número de infetados diminuiu em quatro lares da Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

Quatro lares da Área Metropolitana de Lisboa (AML) com dezenas de casos de Covid-19 desde o passado mês de agosto, apresentam uma ligeira melhoria, com menor número de infetados e internamentos e sem vítimas mortais nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados disponibilizados hoje pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) esta quarta-feira, verifica-se uma ligeira diminuição no número de pessoas com Covid-19 e no número de internados devido à pandemia no MHAS Centro Geriátrico (Setúbal), Lar de São José, da Santa Casa da Misericórdia (Barreiro), Lar de Nossa Senhora da Luz (Torres Vedras) e Casa de Saúde e Repouso da Amoreira (Odivelas).

No MHAS Centro Geriátrico de Setúbal, um complexo residencial de luxo que já perdeu seis utentes, que morreram devido à Covid-19, a ARSLVT reportou hoje um total de 71 casos ativos, 49 residentes e 22 funcionários, menos cinco do que os 76 casos anunciados na quarta-feira da semana passada.

Este lar de Setúbal registou, no entanto, um aumento do número de residentes internados, que é agora de 13 pessoas, mais quatro do que na semana passada.