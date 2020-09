Covid-19. Madeira regista quatro novos casos e seis recuperados

Veja também:

A Madeira registou esta quarta-feira quatro casos de Covid-19 e sinalizou seis recuperados, passando a região a contabilizar um total de 166 casos confirmados, 42 dos quais estão ativos, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"São agora 42 os casos ativos, dos quais 30 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 12 são casos de transmissão local", refere a entidade em comunicado.

Os quatro novos casos positivos referem-se a três viajantes e um de transmissão local, associado à cadeia identificada recentemente no Porto Santo, com origem num caso confirmado na região de Lisboa e Vale do Tejo.