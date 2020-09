Covid-19. Há 23 lares de idosos com surtos ativos

esteves ayres

02 set, 2020 Viseu 16:22

«É sem qualquer hesitação que classificamos estas mortes como puro assassinato, mesmo genocídio, quando somos confrontados com o resultado de uma primeira auditoria que nos revela que grande parte das mortes ocorridas no lar, faleceram não da doença Covid-19, mas de desidratação e de incúria, num quadro onde “faltava tudo no lar”, que para além de não possuir um plano de contingência, revelava enormes carências no quadro de médicos e enfermeiros – em número manifestamente abaixo do exigido por lei. Um quadro que, inclusivé, facilitou e promoveu a propagação da infecção ao resto da comunidade. Apesar de se saber que o Estado, que tem por missão e dever, tutelar e fiscalizar toda e qualquer instituição – pública, privada ou de natureza social – de acolhimento de idosos, Costa, com a displicência e arrogância criminosa que lhe são características, vem sacudir a água do capote das responsabilidades que o seu governo tem por não criar as condições para uma fiscalização adequada ao modo de funcionamento destas instituições. Vários foram os artigos que o Luta Popular online publicou a denunciar o autêntico genocídio a que a população mais idosa, muitas das vezes forçada a recorrer aos lares de 3ª idade, estava sujeita, quer por força de infecções por SARS-CoV 2 – e, sobretudo, da doença Covid-19 –, quer por força das degradantes e humilhantes condições de higiene, de alimentação e de cuidados de saúde que lhes eram negadas»!. Retirado um pequeno texto, publicado em 23.08.2020, "Genocídio de idosos em Reguengos de Monsaraz denuncia natureza criminosa do Estado", do Jornal "Luta Popular" online.