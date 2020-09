Covid-19 em Portugal. Lições da pandemia, seis meses depois do primeiro caso

Tempo de substituir a faca romba pela bisturi cirúrgico

Meio ano depois do primeiro caso de Covid-19 diagnosticado em Portugal, Manuel Carmo Gomes, acredita que é tempo de adotar novas estratégias, mais eficazes e que têm em consideração a informação entretanto recolhida.

A solução, para o professor da Faculdade de Ciências da UL passa por uma otimização do “fluxo de informação em tempo real”, de tal modo que os concelhos possam avançar com medidas de prevenção e controlo imediatas, “sem estar à espera de decisões centralizadas”.

“Defendo uma estratégia que passa por descentralizar as decisões relativamente a esta epidemia, para um nível mais local. Pelo menos para o nível do concelho ou, se não for possível, para o nível das grandes áreas de saúde”, afirma.

O especialista equipara este modelo aquele que já existe no caso dos incêndios. “Os concelhos deviam ter informação sobre a situação de risco Covid-19 no seu concelho. Não só no seu concelho, mas também nos concelhos vizinhos e, em função do estado de risco em que está o seu município e os vizinhos, deviam ter uma lista clara de medidas que deviam implementar no imediato”, explica.

“As pessoas nos concelhos sabem muito melhor do que as autoridades centrais no Porto ou em Lisboa, quais são os locais de maior risco para transmissão. Eles sabem onde estão os cafés onde as pessoas se juntam e onde pode haver transmissão. Eles sabem onde é que são as festas, eles sabem onde é que são as sociedades recreativas”, justifica.

Desta forma, com alternativas locais, seria possível evitar um novo confinamento nacional, perante uma segunda vaga que se antecipa.





Os problemas estruturais que a pandemia pôs a nu

Apesar de definida uma estratégia clara de alternativa ao confinamento, a dúvida sobre a capacidade de implementação mantém-se. E parte do problema prende-se com uma deficiência estrutural que a pandemia veio pôr a nu - a recolha e o fluxo de informação de dados.

“Nós não temos uma tradição de recolha pormenorizada de informação na área da saúde. Temos plataformas informáticas que não falam umas com as outras”, afirma o epidemiologista.

A denúncia tinha já sido feita à Renascença em abril. Médicos queixam-se da burocracia que os impede de falar mais com os doentes e os obriga a repetir informação em "softwares" redundantes. “É o espelho das falhas informáticas nos hospitais”, explicou, na altura, um infecciologista do Hospital de Santo António, onde são seguidos mais de 600 doentes em casa, “sem plataformas para tal”.

Para além do obstáculo burocrático há ainda um outro que se impõe. Os dados da DGS não chegam, muitas vezes à comunidade científica. “Há informação nos hospitais que não está disponível e que seria útil em geral”, adianta Manuel Carmo Gomes.