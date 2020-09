Câmara de Vendas Novas suspende descargas para esgotos de empresa Extraoils

A Câmara de Vendas Novas (Évora) aprovou esta quarta-feira por unanimidade a suspensão das descargas da empresa de produção de biodiesel Extraoils, através do encerramento imediato do coletor de esgotos da unidade, invocando incumprimentos ambientais.

“A decisão terá efeitos práticos imediatos e implica que, durante o período de suspensão, a empresa fique proibida de lançar quaisquer quantidades de efluentes residuais industriais, sejam eles de que tipo forem, no sistema de drenagem de águas residuais domésticas de Vendas Novas”, revelou o município em comunicado.

A suspensão das descargas da Extraoils 4 The Future, Lda, através do encerramento do coletor de esgoto que serve a empresa, foi aprovada hoje em reunião camarária.

“Para poder continuar o seu processo produtivo a empresa deve encontrar alternativa que não implique o lançamento de águas industriais no sistema público de drenagem de Vendas Novas”, realçou a autarquia.

O presidente do município, Luís Dias (PS), explicou hoje à agência Lusa que a medida implica que a empresa, instalada no Parque Industrial de Vendas Novas (PIVN), não tenha, já a partir de hoje, “permissão para a emissão de quaisquer águas residuais para o coletor municipal, que depois leva à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Bombel”.

“É uma decisão motivada pelos incumprimentos sucessivos por parte daquela empresa, que emanou efluentes para os esgotos municipais que vinham tão contaminados com produtos químicos que acabaram por ‘matar’ tudo o que era orgânico na ETAR, que recebe todos os esgotos da cidade de Vendas Novas e do PIVN”, disse.

A “consequência foi a produção de maus cheiros e, consecutivamente, um problema ambiental grave que não podemos continuar a manter. Agora, têm de adaptar o seu sistema produtivo sem emanar efluentes para os esgotos municipais”, argumentou.

O processo, disse Luís Dias, “não é novo, arrasta-se há um ano, e foram dadas todas as oportunidades à empresa para corrigir a sua unidade produtiva de forma a cumprir as leis em vigor e o regulamento municipal de águas residuais”, mas “sem resultados”, o que “colocou em causa o interesse público, o bem-estar das populações e a saúde pública” e “se agravou nos últimos meses, com um cheiro insuportável em algumas zonas do concelho”.

O município “teve de tomar ações concretas para acabar com este problema na sua origem e agora vai iniciar um processo de recuperação da ETAR, para voltar a colocar tudo na normalidade”, afirmou.

De acordo com a câmara, a suspensão aplicada à Extraoils 4 The Future contempla “um prazo de 30 dias, eventualmente renováveis, por iguais períodos, com efeitos imediatos”.

E durará “até que se mostre provado, de forma inequívoca e permanente, através da realização de uma auditoria, que todas as questões que colocam em causa a qualidade ambiental local sejam resolvidas, de acordo com a legislação aplicável”, pode ler-se no comunicado do município.

A Extraoils, num comunicado enviado à Lusa, em 19 de agosto, desmentiu o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que, no dia anterior, tinha atribuído o mau cheiro em Vendas Novas à ineficiência do sistema de pré-tratamento da unidade industrial, afirmando ainda que a ETAR de Bombel tinha sido afetada, em julho de 2019, por “descargas anómalas de efluentes com características industriais”.

“A laboração da unidade da Extraoils não regista nenhuma anormalidade das descargas efetuadas para o sistema de pré-tratamento” e “esta situação pode ser confirmada pelos relatórios periódicos e análises quinzenais que a empresa realiza”, alegou no comunicado.