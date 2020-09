Quer ir dar um mergulho a Fernando de Noronha? Só se já tiver tido Covid-19

O arquipélago de Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil, reabre, mas apenas para visitantes que já tenham sido infetados pelo novo coronavírus.

Após cinco meses do encerramento de Fernando de Noronha para o turismo, devido à pandemia do coronavírus, o Governo estadual de Pernambuco anunciou na semana passada a reabertura gradual para visitantes, a partir de 1 de setembro.

"Devido ao risco de uma nova onda de contágio no arquipélago, a retoma do setor será por etapas. No primeiro momento, apenas pessoas que já tiveram Covid-19 vão poder desembarcar no arquipélago", indicou a prefeitura em comunicado.

O turista terá de comprovar que já contraiu e se curou da doença no momento de pagamento da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), obrigatória na região, num processo totalmente online.

"O pagamento tem de ser feito em até 72 horas antes do embarque. Anexado ao pagamento, o turista precisa enviar o resultado do exame confirmando que já teve a covid-19. Serão aceitos dois tipos de resultados: O IgG positivo (sorológico) com menos de 90 dias da data do embarque e o RT-PCR positivo (exame de nariz e garganta), com mais de 20 dias da data do embarque. Testes rápidos não serão aceites", esclareceu o Governo estadual.

Fernando de Noronha foi encerrado para visitantes no dia 21 de março e, a partir de 5 de abril, moradores que estavam no continente também não puderam mais entrar no arquipélago, cujo regresso só foi permitido a meio de junho.

Segundo dados das autoridades locais, Noronha totalizou 93 casos do novo coronavírus até ao momento. As medidas diretas de combate à covid-19 possibilitaram que o arquipélago conseguisse controlar a doença.

“Noronha é um caso de sucesso do ponto de vista do controlo da covid-19. Não há transmissão comunitária na ilha há um bom tempo. E assim precisamos manter", disse por sua vez o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo.

O Arquipélago de Fernando de Noronha pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco e é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 quilómetros quadrados, sendo que a maior de todas, também chamada de "Fernando de Noronha", é a única ilha habitada.

O Brasil totaliza 120.828 vítimas mortais e 3.862.311 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo o segundo país do mundo com maior número de infetados e mortos, apenas atrás dos Estados Unidos da América.