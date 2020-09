Covid-19. Tratamento com esteróides reduz mortalidade em pacientes em estado crítico

Veja também:

Testes clínicos internacionais, publicados esta quarta-feira, revelam que tratamentos com esteróides, mais baratos e acessíveis, estão associados a uma redução de um terço na mortalidade de doentes com Covid-19, em estado crítico.

Em resposta à divulgação dos novos dados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o uso deste composto é altamente recomendável para o tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave ou crítico, em todo o mundo. A notícia é avançada pelo jornal norte-americado The New York Times, que ressalva que, apesar da recetividade, a organização desaconselha a administração do mesmo fármaco em pacientes com sintomatologia leve.

Os resultados, agora conhecidos, incluem uma análise que reuniu dados de sete ensaios clínicos que avaliaram o efeito de três esteróides em mais de 1.700 pacientes, escolhidos aleatoriamente. O estudo concluiu que cada uma das três drogas contribuiu para a redução do risco de morte por Covid-19.

Este e três outros estudos relacionados foram publicados na revista JAMA, juntamente com um editorial que descreve a pesquisa como um "importante passo em frente no tratamento de pacientes com Covid-19."