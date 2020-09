Caso Navalny. Resultado do teste torna mais urgente investigação "transparente" da Rússia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou esta quarta-feira que o resultado do teste feito ao opositor russo Alexey Navalny, que confirmou a presença de um agente neurotóxico, "torna ainda mais urgente" uma "investigação completa e transparente" da Rússia.

"A Alemanha anunciou que Alexey Navalny foi vítima de um ataque com Novichok. Condeno totalmente o uso de um agente neurotóxico de grau militar, o que torna ainda mais urgente que a Rússia conduza uma investigação completa e transparente”, vincou o responsável pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) numa publicação feita na rede social Twitter.