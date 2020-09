Administração Trump impõe sanções a procuradora do Tribunal Penal Internacional

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira a imposição de sanções à procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI) Fatou Bensouda.

“Qualquer indivíduo ou entidade que continue a assistir materialmente” a procuradora “também se expõe a sanções”, declarou em conferência de imprensa o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo.

O Presidente dos EUA Donald Trump, já empenhado numa ofensiva sem precedentes contra o TPI, autorizou em junho sanções económicas contra os responsáveis do tribunal internacional, após Washington tentar dissuadir a jurisdição de perseguir militares norte-americanos pelo seu envolvimento no conflito no Afeganistão.

Na ocasião, o TPI referiu-se a um “conjunto de ataques sem precedentes” contra a instituição, sublinhando a sua independência.

“Hoje, passámos da palavra aos atos”, assinalou Pompeo, “porque o TPI continua infelizmente a visar americanos”.

Em março, o Tribunal sediado em Haia, nos Países Baixos, decidiu em apelo autorizar a abertura de um inquérito por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Afeganistão, apesar da oposição da administração de Donald Trump.