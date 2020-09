Portugal goleia a França no início da defesa do título da Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia iniciou a defesa do título da Liga Europeia com uma goleada frente à França, por 7-0, em jogo da primeira jornada da Superfinal, disputada na Nazaré.

No Estádio do Vimeiro, sem Jordan Santos, atual melhor jogador do mundo, a equipa de Mário Narciso procurou cedo ficar confortável no encontro, em que as qualidades técnicas lusas acabaram por sobressair para ajudar a garantir uma vitória muito folgada, rumo ao sétimo título na competição.

Léo Martins, com um ‘hat-trick’ (11, 12 e 28 minutos), Von (15), Rui Coimbra (18), André Lourenço (24) e Belchior (26) fizeram os golos portugueses, que valeram os três primeiros pontos numa edição com um único grupo.

A seleção gaulesa podia ter encurtado distâncias quando perdia por 4-0, mas desperdiçou uma grande penalidade, defendida por Elinton Andrade, que manteve a baliza inviolável.

Antes, no outro desafio do dia, a Ucrânia venceu a Alemanha no desempate por grandes penalidades (4-3), após uma igualdade a três golos no fim do prolongamento. A Suíça folgou nesta jornada.

Na quinta-feira, Portugal defronta a Alemanha, seguindo-se a Ucrânia, no sábado, e a Suíça, no domingo. Todos os desafios estão agendados para as 17:30.