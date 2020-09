Nuggets nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA

Os Denver Nuggets carimbaram a passagem às meias-finais do "play-off" da Conferência Oeste, depois de baterem os Utah Jazz, no sétimo jogo, por 80-78. Num desafio discutido até ao último segundo, com as defesas em evidência, o melhor foi Nikola Jokic.

O sérvio marcou 30 pontos, ganhou 14 ressaltos e fez quatro assistências. Nas meias-finais da conferência, os Nuggets vão defrontar os Los Angeles Clippers. Na outra meia-final, Os Lakers aguardam pelo desfecho da eliminatória entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, empatada a três.

Na Conferência Este, os Boston Celtics aumentaram a vantagem sobre os Toronto Raptors. Os campeões perderam o segundo jogo das meias-finais, por 99-102, e os Celtics estão na frente da série (2-0). Com 34 pontos, oito ressaltos e seis assistências, Jayson Tatum foi a grande figura do encontro.

Os jogos dos "play-offs" da NBA decorrem no complexo da Disney, em Orlando, na Flórida, devido à pandemia de Covid-19.

NBA

"Play-offs"

Conferência Oeste

1.ª ronda, 7.º jogo

Denver Nuggets-Utah Jazz, 80-78

Conferência Este

Meias-finais, 2.º jogo

Toronto Raptors-Boston Celtics, 99-102