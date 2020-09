A Festa do Avante ou como assim se vê a força do PC

A realização da Festa do Avante tem sido notícia nos media internacionais. Espantam-se por Portugal permitir o que não se autoriza em quase mais sítio nenhum. E já perceberam (os meios de comunicação estrangeiros) que a autorização para a Festa do Avante decorre de um objetivo político concreto: seduzir o PC para a negociação do orçamento de 2021. Por cá, não nos tinha escapado o alcance político da decisão. Mas não nos espantámos. E é fácil saber porquê. Desde o início da pandemia, alguns dirigentes políticos fizeram o favor de explicar ao país que o mundo da política vive para além das regras impostas ao comum dos mortais. À política autoriza-se o que à sociedade civil se recusa. As iniciativas políticas são mais importantes que funerais, casamentos e visitas a idosos. Esta doença toca a tudo e a todos, mas em Portugal a pandemia rende-se à passagem daquilo que for classificado como tendo natureza política. Pelo meio, vai-se culpando a Constituição. Os portugueses que compreendam: o Governo, coitado, está de mãos e pés atados para conter atividades que manifestamente põem em causa a saúde pública, se as mesmas tiverem origem política ou partidária. As celebrações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, as manifestações do Chega e do movimento antirracista, e agora a Festa do Avante, teriam tido outro rumo, não fora esta interpretação constitucional. Restaria o bom senso, pelos vistos inexistente, da entidade promotora. Estamos perante um caso de mera afirmação política? Trata-se de um problema financeiro do partido, à semelhança de tantas empresas em todo o mundo, que não quer dispensar a receita da Festa do Avante, num ano economicamente negativo? Seja qual for a razão, a imposição da Festa do Avante é algo que não seria consentido a qualquer empresa ou a qualquer vulgar cidadão.

A dicotomia política vs. sociedade é um erro que nos pode custar caro. A sociedade que não se reconhece na atuação dos políticos tende a recusá-los: tanto aos seus dirigentes como, infelizmente, à própria política. Para os extremos é bom. Para o populismo é ótimo. Para quem prefere soluções ao centro é mau. Para os políticos moderados é péssimo. De facto, há uma pandemia em curso. E aos dirigentes em geral, e ao Governo em particular, compete unir os portugueses à volta do necessário e evitar o desgaste adicional, provocado por decisões incompreensíveis e contraditórias com o bem comum. Vivemos um tempo de equilíbrios frágeis e precários. Basta ver como algum agravamento dos números foi pretexto para colocar Portugal no sítio em que não queremos estar: nas listas de exclusão de viagens de países que canalizam para Portugal milhões de turistas todos os anos. Saímos das listas negras, mas corremos o risco de lá voltar. E se tal suceder, isso vai custar mais desemprego e mais sofrimento, agravando condições de subsistência de muitas pessoas e de muitas famílias portuguesas, direta ou indiretamente ligadas ao turismo.

Por outro lado, sabe-se que o outono é incerto e potencialmente perigoso. A ministra da Saúde diz que o mais difícil está para vir. E o Conselho de Ministros anunciou em final de agosto o regresso do estado de contingência para 15 de setembro, isto é, escassos dias depois do termo da Festa do Avante. Na altura, a ministra Mariana Vieira da Silva exprimiu também preocupações com o início do ano escolar e com o regresso de muita gente aos locais de trabalho. E prometeu medidas a anunciar brevemente. Seria bom, por exemplo, que o Governo acautelasse a situação nos transportes públicos, numa ação concertada com empresas e sindicatos, por exemplo, quanto à diferenciação de horários de trabalho. Caso contrário, é de temer que o ministro Pedro Nuno Santos volte à carga com a sua teoria de que nos transportes públicos (utilizados atualmente por pessoas economicamente mais frágeis que não dispondo de meios alternativos se veem obrigadas a viajar por vezes como sardinha em lata) nem lotação máxima deveria haver. O ministro Pedro Nuno Santos é tido como representante da ala esquerda do PS e disse o que disse. Dizendo-o, parecia um liberal. E se o fosse, o que não diriam dele, e nessa altura com razão, muitos dos que agora o ouviram calados, incluindo o próprio primeiro-ministro? Nos transportes, nos locais de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos lares, nos espaços públicos o foco é o mesmo: salvar pessoas, evitar que a pandemia cresça como bola de neve, e garantir o funcionamento da saúde, da economia e do emprego, em moldes razoavelmente aceitáveis. No meio de todos os cuidados, prevenções e avisos quanto ao futuro próximo, uma nota dissonante: a inevitabilidade da Festa do Avante. A subserviência governamental é óbvia. Como óbvia é a cegueira do PCP, ao impor ao país o que a mais ninguém se consente.