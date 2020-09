Wolverhampton contrata reforço no Estoril

O defesa português Tote Gomes trocou o Estoril Praia pelos ingleses do Wolverhampton, confirmou o clube da II Liga portuguesa de futebol numa nota publicada no respetivo site oficial.

O lateral-esquerdo, de 21 anos, deixa o emblema da 'Linha' a título definitivo, depois de ter feito a fase final da sua formação ao serviço dos 'estorilistas'. Tote Gomes participou somente em três encontros da equipa principal, representando sobretudo a formação de sub-23 até ter sofrido uma lesão na última temporada.

Nos 'Wolves', sétimo classificado da última edição da Premier League, Tote Gomes vai juntar-se aos compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota, além do treinador Nuno Espírito Santo.

Além do defesa, o Estoril oficializou também a saída definitiva do avançado Lionnel Negou para os polacos do Légia Varsóvia.

O jogador camaronês, de 22 anos, representou a formação sub-23 do clube nas últimas duas épocas, onde somou um total de 49 encontros e nove golos, contando ainda passagens pelo Loures e pela Naval no seu currículo.