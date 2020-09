Rio Ave vence Paços de Ferreira

O Rio Ave venceu o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, por 1-2, em jogo de preparação realizado esta quarta-feira.

A equipa de Vila do Conde, que está numa fase mais adiantada nos trabalhos de pré-epoca, por força da participação na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, com jogo marcado para 17 de setembro, chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, marcados por Bruno Moreira e Carlos Mané.

Mário Silva apresentou apenas um reforço no 11 inicial: Francisco Geraldes. O Paços, que iniciou o jogo com três reforços (Jordi, Sualehe e Luther Singh), reduziu na segunda, de penálti, por Bruno Costa, outra das caras novas para esta temporada.

O Rio Ave joga com o Borac para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa no dia 17, na Bósnia e Herzegovina. Se passar esta ronda, disputada a uma só mão, a equipa portuguesa defronta o Besiktas, na Turquia, na 3.ª pré-eliminatória, também decidida apenas a um jogo.