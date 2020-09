Portimonense apresenta Maurício e Fabrício. Liga Europa é o objetivo

Os futebolistas brasileiros Maurício e Fabrício foram apresentados como reforços do Portimonense para 2020/2021, regressando ao clube algarvio da I liga portuguesa de futebol por empréstimo do Urawa Reds Diamonds, do Japão.

Ao falar na apresentação dos dois jogadores, o presidente da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Portimonense, Rodiney Sampaio, indicou que os futebolistas foram cedidos pelo clube japonês “a título de empréstimo e por uma época”.

O defesa Maurício António, de 28 anos, regressa a Portimão, clube que representou na época 2014/2015, tendo passado pelo FC Porto e Marítimo antes de ingressar nos japoneses do Urawa Reds, clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões da Ásia.

Ao serviço dos algarvios, cumpriu 44 jogos e marcou três golos.

Liga Europa é o objetivo da época

O defesa brasileiro disse que regressa ao clube algarvio “com muita motivação para ajudar, com a sua experiência, a fazer com que o clube atinja os seus objetivos”, apesar de ter recebido propostas de outros clubes.

“Estou num momento muito bom e em condições de poder ajudar, pondo ao serviço da equipa toda a minha experiência para ajudar um clube que sempre me demonstrou carinho, e com uma estrutura maravilhosa. Foi uma escolha pessoal, embora tenha tido outras propostas”, destacou.

Maurício fez questão de sublinhar que está a jogar “um ótimo futebol, o que, certamente, ajudará o Portimonense”.

Por seu lado, o avançado brasileiro Fabrício, de 30 anos, que representou o Portimonense durante sete épocas e que ajudou na subida à I Liga, disse que o seu regresso “a casa foi uma decisão repentina e com um objetivo muito grande, o de chegar à Liga Europa”.

“Acredito que foi a melhor decisão, sabendo que é difícil [chegar à Liga Europa], mas estamos a prepararmo-nos para concretizar um sonho difícil, mas não impossível. O foco é alcançar esse objetivo nas próximas épocas”, referiu.

Fabrício assegurou que jogar na Liga Europa é um sonho que o acompanha desde há muito e que, “apesar dos 30 anos”, sente-se “com 25 e com força para crescer cada vez mais, porque cada desafio é uma oportunidade para crescer”.

O presidente da SAD do emblema algarvio, Rodiney Sampaio, assegurou que “as contratações não estão fechadas”, procurando ainda o clube “jogadores que possam reforçar o plantel”.

O Portimonense que se classificou no 17.º lugar na temporada anterior, vai disputar a I Liga portuguesa de futebol por impedimento regulamentar do Vitória de Setúbal.