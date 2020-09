Penafiel vence Boavista com dois golos de Mateus

O Penafiel, da II Liga portuguesa de futebol, recebeu e venceu o primodivisionário Boavista por 2-1, com um ‘bis' do ex-‘axadrezado’ Mateus, num encontro particular realizado no estádio 25 de Abril, em Penafiel.

A formação boavisteira, esta época orientada por Vasco Seabra (ex-Mafra), adiantou-se no marcador por Yusupha, resultado que não sofreu alterações até ao intervalo.

A reação da formação penafidelense chegou no segundo tempo e foi materializada em golos pelo internacional angolano Mateus. O antigo avançado dos ‘axadrezados’ anotou os dois tentos dos ‘rubro-negros’, um dos quais na transformação de uma grande penalidade, fixando o resultado final.

Não foram adiantados pormenores sobre os jogadores utilizados pelas duas equipas.

O Penafiel, que inicia a II Liga com a receção ao Sporting da Covilhã, no fim de semana de 12 e 13 de setembro, deverá garantir mais três elementos para completar o plantel às ordens de Pedro Ribeiro: um guarda-redes, um central e um avançado.