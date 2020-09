​Paços de Ferreira disputa amigável contra o Leeds no sábado

O Paços de Ferreira vai realizar uma partida amigável de pré-temporada em Inglaterra, contra o Leeds United, no próximo sábado, apurou Bola Branca. O jogo vai ser disputado em Thorp Arch, no centro de treinos do clube inglês, e está marcado para as 13h00.



As conversações entre os dois clubes duram há alguns dias, devido à situação da pandemia da Covid-19 nos dois países. A comitiva pacense viaja para Inglaterra na sexta-feira, véspera do jogo, e regressa a Portugal no sábado.

A 20 de agosto, o governo britânico retirou Portugal da lista de países com restrições às viagens, o que permite a realização de partidas entre equipas dos dois países, como a receção do Benfica ao Bournemouth no último domingo, no Estádio da Luz.