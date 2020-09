Horários definidos. Campeonato arranca numa sexta-feira com o Famalicão-Benfica

A Liga de Clubes anunciou o horário para as três primeiras jornadas da I Liga, sendo que o campeonato será inaugurado com a receção do Famalicão ao Benfica, na sexta-feira, dia 18 de setembro, às 19h00.

Vitória de Guimarães-Belenenses jogam também na sexta-feira, às 21h15.

Sporting e FC Porto jogam no sábado. Os dragões recebem o Braga às 21h00, jogo que precede ao Sporting-Gil Vicente, às 18h30.

Confira o horário das três primeiras jornadas.

Jornada 1

Sexta-feira, 18 de setembro

FC Famalicão - SL Benfica, 19h00

Vitória SC - Belenenses, 21h15

Sábado, 19 de setembro

CD Nacional - Boavista FC, 16h00

Sporting CP - Gil Vicente FC, 18h30

FC Porto - SC Braga, 21h00

Domingo, 20 de setembro

Santa Clara - Marítimo M., 16h00

Moreirense FC - SC Farense, 18h30

CD Tondela - Rio Ave FC, 21h00

Segunda-feira, 21 de setembro

Portimonense - FC P. Ferreira, 19h45

Jornada 2

Sexta-feira, 25 de setembro

SC Braga - Santa Clara, 20h30

Sábado, 26 de setembro

Marítimo M. - CD Tondela, 15h30

SL Benfica - Moreirense FC, 18h30

Boavista FC - FC Porto, 21h00

Domingo, 27 de setembro

SC Farense - CD Nacional, 15h30

Gil Vicente FC – Portimonense, 16h00

FC P. Ferreira - Sporting CP, 18h30

Rio Ave FC - Vitória SC, 21h00

Segunda-feira, 28 de setembro

Belenenses - FC Famalicão, 19h45

Jornada 3

Sexta-feira, 02 de outubro

Moreirense FC - Boavista FC, 19h00

Vitória SC - FC P. Ferreira, 21h15

Sábado, 03 de outubro

Santa Clara - Gil Vicente FC, 16h00

FC Porto - Marítimo M., 18h30

CD Tondela - SC Braga, 21h00

Domingo, 04 de outubro

CD Nacional – Belenenses, 15h30

SL Benfica - SC Farense, 18h30

FC Famalicão - Rio Ave FC, 18h30

Portimonense - Sporting CP, 21h00