Caio Secco regressa à I Liga no Marítimo

O Feirense anunciou, em comunicado, a transferência de Caio Secco para o Marítimo.

O guarda-redes brasileiro de 29 anos regressa assim à I Liga, depois de ter continuado no clube de Santa Maria da Feira após a despromoção.

Caio Secco chegou ao Feirense em 2017 e destacou-se nos fogaceiros na I Liga. No total, somou 85 jogos com a camisola do clube de Santa Maria da Feira.

Lito Vidigal conta agora com mais um guarda-redes no plantel, para além de Charles e Amir.

Caio junta-se ao estágio da equipa insular em Lousada e integra o treino desta quinta-feira, segundo anunciou o Marítimo.