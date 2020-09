Avanços e recuos

As movimentações do Benfica no mercado de transferências continuam a fazer manchetes. "A Bola" revela, esta quarta-feira, interesse do Jorge Jesus em Rúben Semedo. O jornal informa que os encarnados estão a negociar o central com o Olympiacos.

O "Record" informa que "Mariano avança", mas que "Darwin complica-se". Águias tentam fechar dois avançados em simultâneo. Mariano está a negociar contrato. Rui Costa está em Espanha para resolver diferendo de salários e comissões envolvidos na transferência de Darwin Nuñez, do Almería.

"A Bola" diz que Darwin ameaça virar outra novela, numa alusão à tentativa de contratação de Cavani, por parte do Benfica. "O Jogo" informa que o Newcastle está interessado em Vlachodimos.

A manchete do diário da Global Media é, no entanto, dedicado à atualidade do FC Porto: "Porta para a Pérsia". Compatriotas de Taremi fizeram disparar os números das redes sociais dos campeões nacionais. O "Record" destaca que o Lokomotiv de Moscovo entra na corrida por Tiquinho Soares.

"A Bola" chama à primeira página o interesse do Tottenham por Jovane Cabral. Clube de Mourinho junta-se a West Ham e Fulham. Frederico Varandas só admite negociar acima dos 20 milhões de euros.

À espera por uma proposta de Inglaterra está Palhinha, avança o "Record". O CSKA Moscovo não passa dos 12 milhões de euros, anota "A Bola".

"O Jogo" assinala, ainda, que Pepê está de saída do Vitória de Guimarães para o Olympiacos e a cedência de Meshino, do Manchester City ao Rio Ave.

Em semana de seleção nacional - joga com a Croácia no sábado para a Liga das Nações -, o "Record" apresenta entrevista a André Silva. "Chegou o meu momento", diz o ponta de lança.