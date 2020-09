Shane Duffy é reforço do Celtic Glasgow

O Celtic anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Shane Duffy, por empréstimo do Brighton, até ao final da época. O central irlandês, de 28 anos, diz, em declarações publicadas no site do clube escocês, que está "encantado por ter chegado a acordo com o Celtic".

"É uma honra enorme para mim jogar pelo Celtic, uma instituição tão grande e um clube brilhante que eu sempre amei e admirei", disse o jogador.

Nascido na Irlanda do Norte, mas internacional pela República da Irlanda, Duffy fez toda a carreira em Inglaterra. Formado no Everton, nunca conseguiu afirmar-se no clube de Liverpool. Foi cedido, sucessivamente, a Burnley, Scunthorpe United e Yeovil Town, até ser contratado, em definitivo, pelo Blackburn Rovers, em 2014/15.

Em 2016, o Brighton pagou cerca de 5 milhões de euros aos Rovers para ficar com o central. Depois de quatro épocas no Sul de Inglaterra, Shane Duffy ruma à Escócia.