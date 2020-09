Presidente do Barcelona diz que não negoceia saída de Messi

O presidente do FC Barcelona, Josep María Bartomeu, disse ao pai e agente do futebolista argentino Lionel Messi, Jorge Messi, que o clube espanhol não tem intenções de negociar a saída do jogador.

Depois de Jorge Messi ter hoje dito que é "difícil" que o filho continue nos ‘blaugrana', a agência noticiosa espanhola EFE diz que emblema catalão e o agente estiveram reunidos hoje, num encontro de uma hora e meia em que Bartomeu fez saber que não pretende negociar a saída antes do final do contrato, em junho de 2021.

O líder ‘culé' pediu a Jorge Messi que convença o filho a retomar os treinos, esperando que o ‘capitão' do ‘Barça' possa reconsiderar a postura e renovar contrato durante esta temporada.

O jogador de 33 anos, que marcou 634 golos e ganhou 34 títulos pelos ‘culés', falhou o regresso aos treinos e também a bateria de testes à covid-19.

O impasse entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o FC Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que permitiria sair sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é disputado por clube e pela Liga espanhola.