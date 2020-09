Neymar e Di María testam positivo à Covid-19

O Paris Saint-Germain revelou, esta quarta-feira, que três jogadores testaram positivo à Covid-19. Segundo o "L'Équipe", dois deles são Neymar e Di María. O terceiro é o médio argentino Leandro Paredes.

Os três diagnósticos foram confirmados no site oficial do PSG, que no entanto não avançou os nomes dos jogadores infetados.

No mesmo comunicado, o PSG adianta que os três jogadores foram sujeitos ao "protocolo sanitário apropriado" e que todo o plantel e "staff" técnico continuarão a submeter-se a testes nos próximos dias.