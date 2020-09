Mónaco contrata Volland ao Leverkusen

Kevin Volland é reforço do Mónaco para as próximas quatro temporadas. O clube francês anunciou, esta quarta-feira, a contratação do avançado alemão que deixa o Leverkusen, após quatro épocas.

De acordo com os relatos da imprensa, em França e na Alemanha, o Mónaco paga 15 milhões ao Bayer Leverkusen pelo jogador que estava no último ano de contrato.

Volland, dez vezes internacional pela Alemanha, foi um dos reforços pedidos pelo novo técnico do Mónaco, Niko Kovac, antigo treinador do Bayern Munique. O avançado, de 28 anos, iniciou a carreira no 1860 Munique e antes do Leverkusen representou o Hoffenheim.

A experiência no Mónaco será a primeira fora da Alemanha.