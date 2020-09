Jéssica Silva: "Sinto que não jogo futebol só para mim"

Jéssica Silva está nas nuvens, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões pelo Lyon. É a primeira jogadora portuguesa a fazê-lo, um feito que chega depois de vários anos a lutar por ser profissional e que a torna ainda mais um exemplo a seguir para os jovens.

Em entrevista à Renascença, no programa As Três da Manhã, Jéssica Silva assume estar "muito feliz" e que a festa da conquista da Champions "tem durado" desde domingo. A internacional portuguesa já regressou aos treinos no Lyon, para ultimar a recuperação da lesão que a impediu de disputar a final a oito da prova, mas garante que os obstáculos são ultrapassados com forças que retira de si e do que a rodeia.

"Sinto que não jogo futebol só para mim. É a minha profissão, mas o facto de sentir que há miúdas e até mesmo miúdos que me vêem como referência dá-me uma energia e motivação enormes para fazer aquilo que gosto. Já tive alguns obstáculos para ultrapassar, às vezes pergunto-me se vou conseguir, mas consegui sempre e essa energia e motivação é muito especial", admite.



Jéssica revela que nem sempre acreditou que poderia ser jogadora profissional futebol, "porque pensava que só havia futebol profissional para os homens".

"Aos 14 anos, quando comecei a jogar futebol federadamente, percebi que era aquilo que queria ser e foi aí o ponto de viragem", conta.

Agora, ser jogadora profissional "é a melhor vida do mundo": "Amo aquilo que faço."