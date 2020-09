Agente de Messi em silêncio à chegada a Barcelona

Jorge Messi nada disse sobre o motivo da viagem a Barcelona, à chegada à Catalunha. A imprensa espanhola informa que o agente de Messi vai negociar com Josep Bartomeu , presidente do clube, os termos para a saída do Barcelona do avançado argentino de 33 anos de idade.

Acumulam-se as notícias sobre divisões na direção do Barça, na eventualidade de Bartomeu ceder na cláusula de rescisão, fixada em 700 milhões de euros e que, segundo a interpretação da liga espanhola está em vigor, uma vez que Messi, para sair sem custos - como, alegadamente, pretende -, deveria ter manifestado essa vontade em julho, antes do fim do campeonato espanhol.