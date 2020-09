Novo Banco. “Maior parte das perdas dizem respeito a ativos do BES”

Uma vez a “auditoria entregue, terminou o ciclo do silêncio e iniciou-se o do esclarecimento”, prosseguiu.

Assim, sobre os quatro mil milhões de euros relativos a perdas na gestão de ativos, António Ramalho diz ser passado, anterior a 2014, ainda da herança do BES.

“Nem percebo a pergunta, porque estes quatro mil milhões já existiram, já aconteceram”, reage.

“Esta auditoria apenas é sobre aquilo que já aconteceu, entre 2000 e 2018. A maior parte de todas estas perdas dizem respeito a ativos, maioritariamente ou muito maioritariamente ou quase totalmente, que pertenciam e foram do BES e transferidos para o Novo Banco a 4 de agosto de 2014. Portanto, os poderes não têm que se preocupar porque a auditoria vê o passado”, esclarece.

O presidente executivo do Novo Banco garante que não acrescentou mais nenhum negócio que fizesse aumentar as perdas reveladas pela auditoria.

“Das perdas mais de 95% são por ativos originados previamente a 2014. Não há um único novo crédito, um único novo nome que sido concedido posteriormente à resolução”, assegurou.

“Todas as operações foram realizadas de forma pública”

Sobre as polémicas vendas de imobiliário, de outros bancos e seguradoras, o administrador diz quetudo foi feito dentro das regras do mercado e com o escrutínio permanente da supervisão nacional e europeia.

“O preço final de todas as vendas que foram realizadas é alcançado de acordo com o ‘benchmark’ do nosso mercado. O banco tinha o compromisso de reduzir o seu legado tóxico e tinha que o fazer”, começou por afirmar.

“Todas as operações foram realizadas com o apoio de assessores internacionais de primeira linha e sujeitos a todos os controlos adequados. Todas as operações de venda de portefólio foram realizadas, não debaixo da mesa, mas em forma pública por concurso, uma forma internacional, transparente e organizada. E todas as operações foram divulgadas na devida altura e sujeitas a normas de escrutínio dos reguladores e do mercado”, garantiu.