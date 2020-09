Vencer o grupo continua a ser a meta dos sub-21

Vencer o grupo para alcançar o apuramento direto para a fase final do Europeu sub-21 de 2021, que se realiza na Hungria e na Eslovénia, é o objetivo reforçado da seleção portuguesa, mesmo que, após quatro jornadas, a Holanda lidere a tabela, com três pontos de vantagem.

Apesar de existirem vias alternativas para conseguir a qualificação, Vítor Ferreira sublinha que Portugal "luta sempre pelo primeiro lugar". Algo que, assinala o médio do FC Porto, "está ao nosso alcance".

Tal como acontece com todos os jogos de seleções organizados pela UEFA, as partidas dos sub-21 também não terão público nas bancadas. Vítor Ferreira define a sensação de jogar sem adeptos como "horrível". No entanto, acrescenta que, “com ou sem adeptos, [a intenção] é sempre para respeitar o adversário e ganhar".

Esse é o objetivo frente a Chipre e Bielorrússia, os próximos oponentes da equipa nacional. Portugal joga no Mediterrâneo, a 4 de setembro, com os cipriotas, e recebe a Bielorrússia, na Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia 8 de setembro.