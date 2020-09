Diogo Jota prevê "jornada muito difícil" com Croácia e Suécia

Diogo Jota não espera facilidades frente a Croácia e Suécia, próximos adversários da seleção portuguesa, na fase de grupos da Liga das Nações. O avançado do Wolverhampton justifica, por um lado, que os croatas são "vice-campeões do mundo". Por outro lado, os suecos são "uma equipa muito física e vão jogar em casa".

Apesar de perspetivar "um dupla jornada muito difícil", Jota recorda que Portugal é o detentor do título e "tem sempre hipóteses de vencer todos os jogos". Esse estatuto, realça, também faz com que os adversários tenha "motivação extra" quando jogam com os campeões europeus.

Com duas internacionalizações, Diogo Jota começa a ser presença regular nas convocatórias da seleção nacional e o jogador confessa que "é sempre com muita alegria" que recebe as chamadas de Fernando Santos.

Portugal recebe a Croácia, no sábado, no arranque do Grupo 3 da Liga das Nações. Na terça-feira, 8 de setembro, a equipa das quinas joga em Solna, com a Suécia.