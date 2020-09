Vinícius sobre a vitória contra o Braga. "O mais importante é preparar o caminho"

Carlos Vinícius foi a grande figura do amigável do Benfica frente ao Sporting de Braga, ao marcar os dois golos que deram a vitória às águias, por 2-1. Em entrevista à "BTV", o brasileiro desvaloriza a importância dos golos e foca-se no progresso da equipa.

"O mais importante é continuar a preparar o caminho, as ideias do mister para a equipa. A vitória e os golos são importantes, mas há que ressaltar a ideia e o caminho que estamos a prepar", disse.

O melhor marcador da última temporada acredita que o jogo frente aos minhotos foi um bom teste, com a época praticamente a começar frente ao PAOK, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Foi um bom teste. O Braga é uma equipa qualificada, o principal é testar as ideias e caminho, porque os jogos oficiais estão à porta. Temos de nos ir preparando para impor as nossas ideias e conseguir a vitória no primeiro jogo oficial da época", termina.

Pedrinho estreou-se no Estádio da Luz e mostrou-se satisfeito pela exibição e ansioso por poder ver as bancadas com adeptos.

"Muito feliz por poder voltar a jogar, privilegiado por fazer parte de uma grande equipa, há cinco meses que eu não atuava e fico feliz. Estava a conversar com o Cervi e ele disse que, quando o estádio está cheio, é um espetáculo, não vejo a hora de o adepto estar presente, para fazermos grande jogos", afirma.