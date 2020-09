Os 10 jogadores mais caros da história do Benfica

Darwin Núñez está prestes a tornar-se o jogador mais caro de sempre do Benfica. A equipa de Jorge Jesus já fechou acordo e vai pagar cerca de 25 milhões de euros ao Almería para ficar com o ponta de lança uruguaio, de 21 anos. Agora que o recorde vai ser batido, a Renascença revela a lista das 10 maiores compras da história do Benfica. 10. Pizzi (Atlético de Madrid) - 14 milhões



Em 2013, o Benfica comprou Pizzi ao Atlético de Madrid por seis milhões de euros, no entanto, emprestou-o logo ao Desportivo da Corunha. Após mais uma época de cedência, dessa feita ao Espanhol de Barcelona, o médio internacional português afirmou-se em definitivo no Benfica e levou os encarnados a pagarem mais oito milhões pelos restantes 50% do passe, o que elevou o preço total do médio para 14 milhões de euros. À altura, era o mais alto valor alguma vez pago pelo clube da Luz. 9. Luca Waldschmidt (Friburgo) - 15 milhões



A nona compra mais cara de sempre do Benfica processou-se já este verão. Os encarnados contrataram o avançado internacional alemão, de 24 anos, por 15 milhões de euros, sendo que o Friburgo ficou com 7,5% da mais-valia de uma eventual futura venda do novo "10" do Benfica. 8. Rafa Silva (SC Braga) - 16 milhões



Em 2016, a novela do verão foi Rafa Silva, extremo do Sporting de Braga que estava alegadamente a ser disputado entre FC Porto e Benfica. O internacional português escolheu a Luz e, para o levar, Luís Filipe Vieira aprovou o pagamento de 16 milhões de euros. É, ainda, o negócio mais caro de sempre entre clubes nacionais. 7. Carlos Vinícius (Nápoles) - 17 milhões



Mais um jogador que parecia estar a ser disputado entre FC Porto e Benfica, depois de meia época no Rio Ave que impressionou e outra meia época no Mónaco, por empréstimo do Nápoles. O Benfica chegou à frente com 17 milhões de euros para garantir o ponta de lança brasileiro, que viria a ser o melhor marcador do campeonato na última época. 6. Pedrinho (Corinthians) - 18 milhões



Inicialmente, o valor acordado pelo extremo brasileiro, de 22 anos, foi de 20 milhões de euros. Contudo, a 20 de agosto, o Benfica informou que conseguira chegar a acordo com o Corinthians para reduzir o preço de Pedrinho para 18 milhões de euros e para adiar as datas das prestações previstas por um ano. 5. Raúl de Tomás (Real Madrid) - 20 milhões



A passagem de Raúl de Tomás pelo Benfica foi fugaz, mas marcante, pelos golos que não marcou - apenas três em 17 jogos - e pelo que custou. O ponta de lança espanhol chegou à Luz, no verão passado, por 20 milhões de euros e com fama de craque, mas não se afirmou e, seis meses depois, foi vendido ao Espanhol de Barcelona pelos mesmos 20 milhões, mais bónus. 5. Julian Weigl (Borussia Dortmund) - 20 milhões



Em temos considerado um dos mais promissores médios do futebol mundial e associado ao Barcelona, Weigl perdera espaço em Dortmund, aos 24 anos, mas continuava a ser um ativo valioso. Talento que levou o Benfica a despender 20 milhões na sua contratação, em janeiro. 5. Éverton Cebolinha (Grêmio) - 20 milhões



Mais uma contratação de peso para Jorge Jesus. Saído do Flamengo, o novo treinador do Benfica olhou para o Brasil e escolheu a estrela do Grêmio como alvo preferencial. O Benfica abriu os cordões à bolsa e pagou 20 milhões de euros para contratar o extremo internacional brasileiro, que ficou com cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, a mais alta em Portugal. 2. Raúl Jiménez (Atlético de Madrid) - 21,8 milhões



Em 2015, o Benfica pagou 9,8 milhões de euros ao Atlético de Madrid por 50% do passe de Raúl Jiménez e o ponta de lança mexicano respondeu com 12 golos em 45 jogos. Na época seguinte, o Benfica desembolsou mais 12 milhões pela outra metade do passe. O investimento compensou - em 2018/19, o Wolverhampton garantiu o empréstimo de Jiménez por três milhões de euros e, um ano depois, pagou mais 38 milhões para o adquirir em definitivo, o que elevou o total para 41 milhões de euros, então o valor mais alto alguma vez recebido pelo Benfica. 1. Darwin Nuñez (Almería) - 25 milhões