Está fechado. Darwin Nuñez é reforço do Benfica

A Renascença sabe que o Benfica acaba de fechar o negócio por Dawrin Nuñez, depois de Rui Costa ter reunido, em Almería, com representantes do jogador e dirigentes do clube. É uma questão de horas para a transferência ser oficializada por todas as partes.

O Benfica pagará uma verba a rondar os 25 milhões de euros, tornando-se Nuñez na contratação mais cara da história do Benfica, ultrapassando Raul Jiménez (22 milhões), Raul de Tomás, Cebolinha e Weigl (20 milhões).

O avançado uruguaio, de 21 anos, deixou esta manhã o estágio que o Almeria realiza em Marbella, para se se apresentar na sede do clube. Pouco depois de Darwin Nuñez ter dado entrado na sede da Union Deportiva Almeria, chegou Rui Costa para concluir um processo que se arrastava há já algumas semanas.