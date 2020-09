Eleições no Benfica. Noronha Lopes inaugura sede de campanha

João Noronha Lopes inaugurou, esta quarta-feira, a sua sede para a campanha à presidência do Benfica, ao mesmo tempo que a equipa principal batia o Braga, numa partida amigável no Estádio da Luz.

O antigo vice-presidente do Benfica acusa a atual direção de “desorientação, incoerência e incapacidade de aprender com os próprios erros”. Da forma que o Benfica está a ser gerido, Noronha Lopes acredita que o clube não conseguirá ultrapassar o patamar em que se encontra.



"Quero ver o meu clube a voar mais alto. Alguns dirão que é impossível e eu concordo, assim não é possível. Não é possível sem um plano sério, sem visão de longo prazo, sem uma direção que seja uma equipa, com uma liderança incapaz de assumir os erros, quando nos falta mundo e se acha que o futebol de amanhã está reduzido à segunda circular", critica.

Nesse sentido, o grande foco de Noronha Lopes é internacional: o Benfica tem de estar "presente na elite europeia".

"O Benfica tem de estar presente na elite europeia. Compreendo os patrocinadores, já lidei com a UEFA e assumirei pessoalmente esta responsabilidade. O que se passa a nível europeu vai determinar o futuro do Benfica. Pessoalmente, estarei nas reuniões, estarei a lidar com a UEFA. Não delego o futuro do Benfica em ninguém Hoje preciso do Benfica para o servir e não para me servir dele", afirmou.