Darwin Nuñez. O protótipo do "melhor avançado do futuro" obcecado pelo trabalho como Ronaldo

O português que é responsável pelo departamento de futebol do Almería assegura, em Bola Branca, que o Benfica acaba de garantir, em Darwin Nuñez, o protótipo do "melhor avançado do futuro" cuja obsessão pelo trabalho faz lembrar Cristiano Ronaldo.

João Gonçalves, "homem forte" do futebol do emblema espanhol, trabalha na estrita dependência do presidente do Almería e assume que somente a dimensão financeira do negócio estabelecido pelos encarnados - cerca de 25 milhões de euros - ajuda a superar a difícil decisão de libertar o talento uruguaio de 21 anos.

"O Darwin demonstrou todo o potencial que vimos nele, quando o fomos buscar ao Uruguai. Claro que nos custou bastante vê-lo partir, deixou-nos um sabor agridoce. É sempre difícil deixar sair um jogador com a qualidade do Darwin. Mas é a lei do mercado e é a lei da vida. Há que dar os parabéns ao Benfica porque leva talvez o melhor avançado do futuro", declara, em entrevista a Bola Branca.

O "novo Cavani" que não treme perante a "pressão" e que se assemelha a CR7

Não deixa de ser curioso, depois da prolongada "novela" Cavani, que o Benfica se vire para aquele que é rotulado como o "novo Cavani".

João Gonçalves, conhecedor como poucos do real valor desportivo e do lado humano de Darwin Nuñez, assegura que esse rótulo não acrescenta qualquer ansiedade a um jogador movido justamente pelo prazer da pressão de jogar ao mais alto nível. E mais: em termos de capacidade de trabalho, equivale-se a Cristiano Ronaldo. Por isso, adaptar-se-à com celeridade a um clube da dimensão do Benfica.