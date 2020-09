Darwin Nuñez confirma que será jogador do Benfica

Darwin Nuñez confirmou, esta quarta-feira, que vai ser jogador do Benfica, com contrato válido por cinco temporadas.

O ponta de lança uruguaio, de 21 anos, que vai custar cerca de 25 milhões de euros ao Benfica, despediu-se do Almería em declarações à rádio "Cadena Ser" e ao jornal local "La Voz de Almería".

"Agora, chego ao Benfica e vou aproveitar esta oportunidade. Era um sonho. Estou muito agradecido ao Almería", afirmou.

Na mesma entrevista, o empresário de Darwin Nuñez confirmou que o avançado vai assinar, pelo Benfica, um contrato válido para as próximas cinco temporadas. "Cinco anos", atestou Edgardo Lasalvia.

A Renascença sabe que Rui Costa fechou o negócio por Darwin Nuñez após reunião com representantes do jogador e dirigentes do Almería.

Darwin Nuñez custará cerca de 25 milhões de euros, o que o tornará a contratação mais cara de sempre do Benfica. Bate os 22 milhões de euros pagos ao Atlético de Madrid pelo avançado mexicano Raúl Jiménez.