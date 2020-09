Darwin Nuñez aterra em Lisboa. "Estou muito contente por estar aqui"

Darwin Nuñez aterrou, esta quarta-feira, em Lisboa, no Aeroporto Humberto Delgado, depois do Benfica ter assegurado a sua contratação ao Almería. O ponta-de-lança chegou acompanhado de Rui Costa e não teceu grandes comentários, quando questionado pelos jornalistas.

"Estou muito contente por estar aqui, amanhã falamos na apresentação", disse.

O uruguaio chegou acompanhado por Rui Costa, administrador da SAD, que foi questionado sobre o valor do negócio, sendo que Darwin Nuñez é a transferência mais cara da história do Benfica.

"25 milhões? Vocês é que já estão a colocar a pressão sobre o jogador. É uma contratação muito importante, de certeza que vai ter muito êxito. Podem esperar dele o que esperam de todos os jogadores do Benfica, que é sucesso", afirmou.

A transferência ficou fechada esta manhã, como Bola Branca anunciou. O Benfica pagará uma verba a rondar os 25 milhões de euros, tornando-se Nuñez na contratação mais cara da história do Benfica, ultrapassando a de Raul Jiménez (22 milhões), e assinará contrato válido por cinco épocas.

Uma vez internacional pelo Uruguai, com um golo marcado na estreia, o ponta de lança, de 21 anos, marcou 16 golos, em 32 jogos. Esta época foi treinado por três portugueses: Pedro Emanuel, Mário Silva e José Gomes, atual técnico do Almería. No seu país, Nuñez jogou pelo Peñarol.