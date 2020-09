Benfica anuncia regresso de Grimaldo às opções três meses após lesão

O defesa espanhol Grimaldo já está às ordens do técnico encarnado, Jorge Jesus, quase três meses depois de ter sofrido uma lesão no joelho que o afastou dos últimos jogos da época transata, informou o Benfica.

De acordo com o boletim clínico das águias, também Pedrinho e Samaris já estão recuperados e voltam às opções, enquanto Helton Leite (traumatismo no ombro esquerdo) e Jardel (entorse no joelho esquerdo) continuam de fora dos trabalhos.

O Benfica defronta hoje o Sporting de Braga, na Luz, no penúltimo jogo de preparação para a nova época.



Na terça-feira, os 'encarnados' já não contaram com oito internacionais, tendo sido chamados cinco jovens por Jesus.

Rúben Dias, Vertonghen, Waldschmidt, Seferovic, Florentino, Jota, Tomás Tavares e Svilar estão todos ao serviço das respetivas seleções.

Para compensar as ausências, foram chamados ao treino do plantel principal na terça-feira os jovens Samuel Soares, Leo Kokubo, João Ferreira, Morato e Gonçalo Ramos.