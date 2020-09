Frederico Varandas: "Futuro do Sporting está garantido"

Frederico Varandas considera que o futuro do Sporting será risonho, dado o talento que encontra nos escalões de formação do clube.

No Instagram, o presidente do Sporting assinala que foi atingido um número recorde de jogadores do clube leonino numa convocatória da seleção portuguesa de sub-21.

"Oito jogadores, três abaixo dos 19 anos. Resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem. Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo. O futuro do SCP está garantido", escreveu Varandas.

Rui Jorge chamou, para o duplo confronto com Chipre e Bielorrússia, de apuramento para o Euro 2021, os sportinguistas Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Miguel Luís, Pedro Gonçalves, Pedro Mendes e Joelson Fernandes.