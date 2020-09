Pandemia da Covid-19 deve ser "um alerta para respeitar a Casa Comum"

A Cáritas Internacional adverte para a importância do respeito pela "Casa Comum", numa mensagem divulgada no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação que se assinala neste 1 de Setembro.

"Percebemos como sistemas sociais injustos criaram terreno fértil para a propagação de doenças, como são frágeis as nossas vidas e como éramos vulneráveis mesmo antes da propagação deste vírus”, refere a organização, em comunicado.



Para a Cáritas Internacional, os meses da pandemia da Covid-19 revelaram a “comum natureza humana”, a interligação “na dimensão política, económica, social, espiritual e cultural” entre todas as pessoas e foram também uma oportunidade para “fazer emergir uma nova forma de solidariedade” que permitiu defender a vida.

Explica ainda que trabalha no mundo inteiro em conjunto com as comunidades locais para “combater a propagação da pandemia”, sem esquecer o desafio do presidente da Cáritas International, Cardeal Luis Antonio Tagle, que apelou para a necessidade de difundir a “pandemia do amor e da solidariedade”.

Nesta mensagem, salienta-se que a Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que hoje se assinala, é “uma ocasião importante para celebrar a riqueza da fé cristã”, que “se exprime também” no cuidado da Casa Comum. E acrescenta “como seguidores de Cristo, partilhamos o papel de guardiães da criação de Deus e o nosso bem-estar está ligado ao bem-estar da Mãe Terra”.

Lembra também “o papel e a responsabilidade de todos os habitantes do planeta na construção de uma sociedade justa” e refere que para os cristãos, “a relação com o ambiente “não pode ser distinta" da relação com os outros e com Deus.

Para esta organização católica, "o desenvolvimento humano integral só está garantido se a vida for protegida, os sistemas ecológicos, económico, sociais e políticos salvaguardados e se os comportamentos humanos estiverem marcados pelo “conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade”.

Termina o documento, a afirmar que o reinício após a Covid-19 deve ter em consideração “novas formas de vida, justas e sustentáveis”, tendo sempre em conta “a estreita interligação entre o respeito pela terra e o modo de vida no âmbito ecológico, económico, social e político”.