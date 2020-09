Ventura demitiu-se, mas recandidata-se à liderança para "construir a IV República"

O líder demissionário do Chega formalizou esta terça-feora a sua recandidatura à presidência do partido nas eleições diretas de 5 de setembro, sob o lema “mobilizar Portugal” e com o objetivo de tornar o partido na terceira força política do país.

Na sua moção estratégica, André Ventura, que defende “uma profundíssima revisão constitucional nas áreas da justiça, da economia e do sistema político”, diz ser “o principal continuador em Portugal” do fundador do PPD/PSD, Sá Carneiro, com “a inspiração dos valores civilizacionais cristãos” de homens como o papa João Paulo II.

“Esta candidatura pretende continuar o caminho de construção da IV República e tem como objetivo político fundamental a eleição de deputados regionais já nas eleições para a Região Autónoma dos Açores e a consolidação como terceira força política nacional nas próximas eleições legislativas, deixando para trás o PCP, o BE e o PAN”, lê-se no texto.

Segundo o deputado único do partido populista de direita, a sua candidatura “não pretende menos para o Chega do que o pódio das grandes forças políticas nacionais”.

“Combater a imigração ilegal descontrolada, em Portugal e no contexto da União Europeia, a progressiva islamização” das “grandes cidades”, “o marxismo cultural” e “a ideologia de género” são “bandeiras” de Ventura, assim como “denunciar os vícios do sistema, apontar o dedo à hipocrisia nacional em matéria de racismo e xenofobia” e “lutar incansavelmente contra os privilégios dos políticos”.