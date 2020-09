Tribunais reabrem com vários processos mediáticos na agenda

Que tem este processo de especial?

Vários aspetos, a começar pela exposição internacional do caso Rui Pinto. A Justiça portuguesa vai estar sob a atenção de vários meios de comunicação estrangeiros, não só porque o pirata português divulgou documentos de repercussão internacional, mas, também pela semelhança que poderá encontrar-se entre o seu percurso e os de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, ou do ex-funcionário dos serviços de informação americanos Edward Snowden. Este último é de resto uma das 45 testemunhas chamadas a depor por Rui Pinto.

Qual é a questão essencial que vai ser debatida neste julgamento?

A questão é juridicamente complexa, mas pode resumir-se numa frase simples: Quem é afinal Rui Pinto? Um pirata informático que merece a imputação de 90 crimes feita pela juíza Cláudia Pina ou é antes alguém que deve ser tratado como um denunciante de crimes muito mais graves do que os seus e que merece por isso um perdão significativo da Justiça? É a essa a linha de defesa que será usada pelos seus advogados. Rui Pinto poderá ter cometido alguns erros, nomeadamente ter tentado extorquir dinheiro ao fundo de investimentos Doyen ou ter roubado mails ao Benfica, a escritórios de advogados e à procuradoria Geral da República, mas foi tudo por um bem maior- o combate à corrupção.

Mas há outros processos mediáticos sobre os quais se esperam desenvolvimentos nos próximos meses?

Ainda este mês poderá ser conhecida a acusação da operação “Lex” que tem como principal figura o ex-juiz desembargador Rui Rangel, mas que envolve também o presidente de Benfica Luís Filipe Vieira que poderá ser acusado pela procuradora Maria José Morgado do crime de recebimento indevido de vantagem, punível até aos cinco anos de prisão. Entre os arguidos está também o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa Vaz das Neves que poderá, tal como Rui Rangel e a ex-mulher Fátima Galante, ser acusado de corrupção

Para o início de novembro está, entretanto, marcado o julgamento do caso do furto e encenação do achamento das armas de Tancos. O juiz de instrução Carlos Alexandre leva a julgamento todos os 23 arguidos, inclusive o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, e vão responder exatamente pelos crimes pelos quais estavam pronunciados pelo Ministério Público.

Nos próximos meses deverá ser também conhecida a acusação ao pai e madrasta de Valentina, a menina de nove anos encontrada morta em maio num eucaliptal em Peniche e que terá sido barbaramente assassinada pelo progenitor e pela sua companheira, ambos em prisão preventiva.

E o que é que podemos esperar em relação aos casos de José Sócrates e Ricardo Salgado? Dois mega processos que se arrastam há anos pelo tribunais.

São processos que estão em estádios diferentes mas sobre os quais podemos ainda ter de esperar muito, para podermos ter novidades.

O processo que envolve o ex-primeiro-ministro é o mais avançado. O debate instrutório terminou em junho, mas o juiz Ivo Rosa disse não estar em condições de dar o seu veredito sobre quem vai a julgamento, dada a extensão da prova.

Mais atrasado ainda, o principal processo do caso BES, com Ricardo Salgado como principal protagonista, só conheceu a acusação seis anos depois do início da investigação. E se se repetir o que aconteceu no caso do Processo Marquês, talvez só daqui a quatro anos vamos poder assistir à abertura da mais que provável fase instrutória.